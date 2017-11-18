У Житомирі прийняли присягу близько 400 десантників

Позаду у хлопців півторамісячний курс молодого десантника - попереду півтора року служби у вже оновлених десантно-штурмових військах. До зони АТО ці хлопці не потраплять - служитимуть у частинах ВДВ. На присягу приїхали і батьки вояків.

Окрім присяги у навчальному центрі провели показові виступи десантників - із обкаткою БТРом, рукопашним боєм та традиційними розбитими об голову пляшками.

Окрім того, варто зазначити, що 25 відсотків з хлопців, які прийняли присягу збираються підписати контракт із ЗСУ.

Як повідомляв УНН, у Житомирі відкрили ВДВ групу імітаційного моделювання бойових дій.