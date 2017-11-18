В Житомире приняли присягу около 400 десантников
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Около 400 десантников приняли военную присягу в единственном в Украине учебном центре ВДВ, дислоцирующейся в Житомире, сообщает корреспондент УНН.
Позади у ребят полуторамесячный курс молодого десантника - впереди полтора года службы в уже обновленных десантно-штурмовых войсках. В зону АТО эти ребята не попадут - служить в частях ВДВ. На присягу приехали и родители солдат.
Кроме присяги в учебном центре провели показательные выступления десантников - с обкаткой БТРом, рукопашным боем и традиционными разбитыми об голову бутылки.
Кроме того, стоит отметить, что 25 процентов из ребят, которые приняли присягу собираются подписать контракт с ВСУ.
Как сообщал УНН, в Житомире открыли ВДВ группу имитационного моделирования боевых действий.