В Житомире приняли присягу около 400 десантников

Позади у ребят полуторамесячный курс молодого десантника - впереди полтора года службы в уже обновленных десантно-штурмовых войсках. В зону АТО эти ребята не попадут - служить в частях ВДВ. На присягу приехали и родители солдат.

Кроме присяги в учебном центре провели показательные выступления десантников - с обкаткой БТРом, рукопашным боем и традиционными разбитыми об голову бутылки.

Кроме того, стоит отметить, что 25 процентов из ребят, которые приняли присягу собираются подписать контракт с ВСУ.

Как сообщал УНН, в Житомире открыли ВДВ группу имитационного моделирования боевых действий.