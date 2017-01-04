У Житомирі працює лише 13 одиниць спецтехніки
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 4 січня. УНН. Тринадцять одиниць спецтехніки працюють у Житомирі над прибиранням снігу, повідомляє УНН прес-служба Житомирської міської ради.
“Серед одиниць спецтехніки: 4 піскорозкидачі (виконання робіт); 3 плужнощіточних автомобілі (виконання робіт); 4 підмітальних трактори (виконання робіт); 1 екскаватор (виконання робіт); 1 грейдер (чергування)”, — повідомляють у міській раді.
Станом на 15:00 комунальники використали 98 тон пісчаносоляної суміші.
Нагадаємо, у Києві чергує 238 одиниць снігоприбиральної техніки та 21 бригада дорожніх робітників.