В Житомире работает лишь 13 единиц спецтехники
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 4 января. УНН. Тринадцать единиц спецтехники работают в Житомире над уборкой снега, сообщает УНН пресс-служба Житомирского городского совета.
"Среди единиц спецтехники: 4 пескоразбрасыватели (выполнение работ); 3 плужнощеточных автомобили (выполнение работ); 4 подметальных трактора (выполнения работ); 1 экскаватор (выполнение работ); 1 грейдер (дежурный) ", - сообщают в городском совете.
По состоянию на 15:00 коммунальщики использовали 98 тонн песочносоляной смеси.
Напомним, в Киеве дежурит 238 единиц снегоуборочной техники и 21 бригада дорожных рабочих .