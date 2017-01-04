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12 марта, 19:49 • 104732 просмотра

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12 марта, 15:33 • 134938 просмотра

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12 марта, 12:58 • 115571 просмотра

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12 марта, 08:46 • 115012 просмотра

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12 марта, 06:47 • 121792 просмотра

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11 марта, 20:55 • 130437 просмотра

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11 марта, 18:08 • 140522 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144733 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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В Житомире работает лишь 13 единиц спецтехники

В Житомире работает лишь 13 единиц спецтехники

Киев • УНН

 • 7186 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 4 января. УНН. Тринадцать единиц спецтехники работают в Житомире над уборкой снега, сообщает УНН пресс-служба Житомирского городского совета.

"Среди единиц спецтехники: 4 пескоразбрасыватели (выполнение работ); 3 плужнощеточных автомобили (выполнение работ); 4 подметальных трактора (выполнения работ); 1 экскаватор (выполнение работ); 1 грейдер (дежурный) ", - сообщают в городском совете.

По состоянию на 15:00 коммунальщики использовали 98 тонн песочносоляной смеси.

Напомним, в Киеве дежурит 238 единиц снегоуборочной техники и 21 бригада дорожных рабочих .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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