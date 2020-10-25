У Житомирі на одній з виборчих дільниць кабінка у вигляді ширми з лялькового театру

“На дільниці № 181447, яка знаходиться в музичній залі в дошкільному навчальному закладі №66, одна ніби кабінка у вигляді ширми з лялькового театру", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на дільниці №181448,яка знаходиться в спортивній залі садочку № 46 кабінки відсутні взагалі. Саме приміщення для голосування дуже маленьке.

Як повідомляє ОПОРА, така ситуація і на багатьох інших ДВК по місту.

Голова житомирської ТВК Оксана Плис розповіла, що виконавець робіт не встиг виготовити і поставити вчасно кабінки.

“Ми не могли довго знайти виконавця, знайшли фізособу, вона старалася зробити і вночі робила, але в деяких місцях їм просто вночі не відкривали двері і вони не встигли, тому зараз виходимо з положення, як можемо. Ми по різному виходимо із ситуації: робимо так звану імітацію кабінки, щоб людина могла прийти і проголосувати. Постараємось установити їх якимось чином. Просто люди похворіли на коронавірус і ніхто не хотів цим займатись, а тим паче до 22 числа всі навчальні заклади не пускали нікого, хто за три дні візьметься робити”, – зазначила головка ТВК.

Нагадаємо, нардеп Дубінський показав відео з дільниці в Вишгороді, каже про неготовність до роботи.

Голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня розпочинається на виборчих дільницях по всій країні з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви.