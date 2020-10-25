В Житомире на одном из избирательных участков кабинка в виде ширмы из кукольного театра
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Житомире на одном из избирательных участков в детском саду кабинка в виде ширмы из кукольного театра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПОРУ.
"На участке № 181447, который находится в музыкальной зале в детском садика №66, одна будто кабинка в виде ширмы из кукольного театра", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на участке №181448, который находится в спортивном зале садика № 46 кабинки отсутствуют вообще. Само помещение для голосования очень маленькое.
Как сообщает ОПОРА, такая ситуация и на многих других УИК по городу.
Глава Житомирской ТИК Оксана Плис рассказала, что исполнитель работ не успел изготовить и поставить вовремя кабинки.
"Мы не могли долго найти исполнителя, нашли физлицо, она старалась сделать и ночью делала, но в некоторых местах им просто ночью не открывали двери и они не успели, поэтому сейчас выходим из положения, как можем. Мы по-разному выходим из ситуации: делаем так называемую имитацию кабинки, чтобы человек мог прийти и проголосовать. Постараемся установить их каким-то образом. Просто люди заболели коронавирусом и никто не хотел этим заниматься, а тем более до 22 числа все учебные заведения не пускали никого, кто за три дня возьмется делать", - отметила головка ТИК.
Напомним, нардеп Дубинский показал видео с участка в Вышгороде, говорит о неготовности к работе.
Голосование на очередных местных выборах 25 октября начинается на избирательных участках по всей стране с 8:00 продлится до 20:00 без перерыва.