У Зеленського зняли ролик, як Президент кінорежисеру житло повертав
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у мережі поділився відеороликом, як він допоміг повернути кінорежисеру Юрію Ляшенку захоплене рейдерами житло. Відповідне відео Зеленський виклав у Facebook, передає УНН.
“На проблему рейдерства громадяни справедливо жалілися мені одразу після обрання Президентом. Незаконне заволодіння майном відбувалося по всій країні. Тому одним із першочергових завдань я визначив саме боротьбу з рейдерством. Наприкінці 2019 року до мене звернувся кінорежисер Юрій Ляшенко, в якого рейдери захопили житло”, — написав Зеленський.
За його словами, у 2009 році кінорежисер хотів отримати спадщину — квартиру від померлої родички, тож звернувся до відповідних державних органів. Тим часом нерухомість захопили сторонні особи. Попри перемогу потерпілого в судових процесах, нотаріус відмовився виконувати рішення Верховного Суду. Згодом Юрій Ляшенко дізнався, що квартири перереєстровано на третіх осіб.
“Вислухавши кінорежисера, я у супроводі його адвокатів вирушив до новоствореного Офісу протидії рейдерству, де Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації в терміновому порядку ухвалила рішення скасувати незаконну реєстрацію, а міністр юстиції Денис Малюська підписав відповідний наказ”, — написав Зеленський.
За словами Президента, після отримання всіх необхідних документів особи, що незаконно займали квартиру кінорежисера, залишили її 30 грудня 2019 року. Юрій Ляшенко повернувся до своєї оселі.
Нагадаємо, закон “Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству” офіційно опублікований у газеті Верховної Ради “Голос України” від 15 січня. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.