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У Зеленского сняли ролик, как Президент кинорежиссеру жилье возвращал

Киев • УНН

 • 21051 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в сети поделился видеороликом, как он помог вернуть кинорежиссеру Юрию Ляшенко захваченное рейдерами жилье. Соответствующее видео Зеленский выложил в Facebook, передает УНН.

У Зеленского сняли ролик, как Президент кинорежиссеру жилье возвращал

"На проблему рейдерства граждане справедливо жаловались мне сразу после избрания Президентом. Незаконное завладение имуществом происходило по всей стране. Поэтому одной из первоочередных задач я определил именно борьбу с рейдерством. В конце 2019 года ко мне обратился кинорежиссер Юрий Ляшенко, у которого рейдеры захватили жилье", - написал Зеленский.

По его словам, в 2009 году кинорежиссер хотел получить наследство - квартиру от умершей родственницы, поэтому обратился в соответствующие государственные органы. Между тем недвижимость захватили посторонние лица. Несмотря на победу потерпевшего в судебных процессах, нотариус отказался выполнять решение Верховного Суда. Впоследствии Юрий Ляшенко узнал, что квартиру перерегистрировано на третьих лиц.

"Выслушав кинорежиссера, я в сопровождении его адвокатов отправился во новый Офис противодействия рейдерству, где Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации в срочном порядке приняла решение отменить незаконную регистрацию, а министр юстиции Денис Малюська подписал соответствующий приказ", - написал Зеленский.

По словам Президента, после получения всех необходимых документов лица, которые незаконно занимали квартиру кинорежиссера, оставили ее 30 декабря 2019 года. Юрий Ляшенко вернулся в свой дом.

Напомним, закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству" официально опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины" от 15 января. Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

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