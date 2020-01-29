У Зеленского сняли ролик, как Президент кинорежиссеру жилье возвращал
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в сети поделился видеороликом, как он помог вернуть кинорежиссеру Юрию Ляшенко захваченное рейдерами жилье. Соответствующее видео Зеленский выложил в Facebook, передает УНН.
"На проблему рейдерства граждане справедливо жаловались мне сразу после избрания Президентом. Незаконное завладение имуществом происходило по всей стране. Поэтому одной из первоочередных задач я определил именно борьбу с рейдерством. В конце 2019 года ко мне обратился кинорежиссер Юрий Ляшенко, у которого рейдеры захватили жилье", - написал Зеленский.
По его словам, в 2009 году кинорежиссер хотел получить наследство - квартиру от умершей родственницы, поэтому обратился в соответствующие государственные органы. Между тем недвижимость захватили посторонние лица. Несмотря на победу потерпевшего в судебных процессах, нотариус отказался выполнять решение Верховного Суда. Впоследствии Юрий Ляшенко узнал, что квартиру перерегистрировано на третьих лиц.
"Выслушав кинорежиссера, я в сопровождении его адвокатов отправился во новый Офис противодействия рейдерству, где Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации в срочном порядке приняла решение отменить незаконную регистрацию, а министр юстиции Денис Малюська подписал соответствующий приказ", - написал Зеленский.
По словам Президента, после получения всех необходимых документов лица, которые незаконно занимали квартиру кинорежиссера, оставили ее 30 декабря 2019 года. Юрий Ляшенко вернулся в свой дом.
Напомним, закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству" официально опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины" от 15 января. Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.