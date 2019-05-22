У Зеленського запевнили, що МВФ не вимагатиме підвищення цін на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Міжнародний валютний фонд не вимагатиме нового підвищення тарифів на газ для населення. Про це заявив представник Президента в Кабміні Андрій Герус під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній день в МВФ немає нових вимог або претензій стосовно ціни на газ. Цей пункт, який був прописаний в меморандумі, він виконаний, і це не є перепоною для наступного траншу", - зазначив Герус.
За його словами, наразі питання підвищення тарифів не є актуальним з боку МВФ.
При цьому він додав, що питання ж зниження цін на газ належить до компетенції уряду. На його думку саме це питання актуальне на сьогоднішній день, тож уряд має шукати баланс між вимогами МВФ та інтересами українського суспільства.
Нагадаємо, проведення дострокових парламентських виборів і формування нової коаліції дозволить Україні досягти підписання нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.
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