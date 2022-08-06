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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У Зеленського відреагували на провокацію рф на Запорізькій АЕС: вимагають контролю спецкомісії

У Зеленського відреагували на провокацію рф на Запорізькій АЕС: вимагають контролю спецкомісії

Київ • УНН

 • 113774 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Захоплену росією Запорізьку АЕС після чергових небезпечних провокацій рф необхідно передати під контроль спеціальної комісії. З таким закликом до ООН та МАГАТЕ виступив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, пише УНН.

Цитата

"Цей суботній ранок у багатьох містах Європи став можливим тому, що вчора Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря. росія захопила станцію та влаштовує небезпечні провокації. МАГАТЕ/ООН мають жорстко вимагати від рф вийти з АЕС та передати її під контроль спеціальної комісії", - заявив Подоляк у Twitter.

Доповнення

Увечері 5 серпня російські терористи вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію із РСЗВ. Три «прильоти» зафіксовано прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляв, що ворожий обстріл був здійснений по магістралі, що транспортує водень на ЗАЕС і що внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключено від енергосистеми та переведено до резерву.

Міністерство закордонних справ рішуче засуджує дії російських окупаційних військ на території захопленої ними Запорізької АЕС в Енергодарі.

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