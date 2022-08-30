У Зеленського очікують установчі документи та розгортання field office спецтрибуналу з розслідування агресії рф до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Перші установчі документи та розгортання field office для роботи спеціального трибуналу щодо розслідування злочинів агресії росії проти України можуть бути десь в кінці цього року. Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Андрій Смирнов журналістам, передає УНН.
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«Альтернативи створення окремого спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії, в наслідок чого ми матимемо практичну можливість притягнути вище військово-політичне керівництво росії до кримінальної відповідальності, не існує», - сказав Смирнов.
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За його словами, було зважено всі альтернативи, оцінено всі можливі ризики.
«Думали піти варіантом через Раду Безпеки ООН, але розуміємо, що росія може там заблокувати цей процес», - додав він.
Смирнов зазначив, що Україна також оцінювала юрисдикційні моменти Міжнародного кримінального суду. За його словами, з урахуванням нератифікації Римського статуту Україною та росією, за пів року жодне провадження щодо агресії не розслідується.
«Тому ми виступаємо з ініціативою щодо створення спеціального міжнародного трибуналу з чітким мандатом щодо розслідування саме злочину агресії. Конкретні практичні переговори з міжнародними партнерами тривають», - розповів Смирнов.
Смирнов зазначив, що Україна не наполягає на тому, щоб цей трибунал розташовувався саме в Україні.
«Ми проводимо практичні переговори з окремими країнами ЄС й маємо оптимізм щодо того, що перші установчі документи та розгортання field office для роботи цього трибуналу може бути десь в кінці цього року», - сказав Смирнов.
Доповнення
Наприкінці квітня парламентський орган головної європейської правозахисної організації ПАРЄ ухвалив резолюцію, що закликає всіх її члени та держави-спостерігачі створити міжнародний кримінальний трибунал, наділений повноваженнями розслідувати та переслідувати російських політиків та солдатів, які вчинили військові злочини в Україні.
Про те, що Міністерство закордонних справ України працює над організацією окремого трибуналу проти росії, щоб світ визнав її агресором та змусив виплачувати репарації, стало відомо в травні.