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В Зеленском ожидают учредительные документы и развертывание field office спецтрибунала по расследованию агрессии рф до конца года

Киев • УНН

 • 112570 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Первые учредительные документы и развертывание field office для работы специального трибунала по расследованию преступлений агрессии россии против Украины могут быть где-то в конце этого года. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов журналистам, передает УНН.

В Зеленском ожидают учредительные документы и развертывание field office спецтрибунала по расследованию агрессии рф до конца года

Цитата

«Альтернативы создания отдельного специального трибунала по расследованию преступлений агрессии, в результате чего у нас будет практическая возможность привлечь высшее военно-политическое руководство россии к уголовной ответственности, не существует», - сказал Смирнов.

Детали

По его словам, были взвешены все альтернативы, оценены все возможные риски.

«Думали пойти вариантом через Совет Безопасности ООН, но понимаем, что россия может там заблокировать этот процесс», - добавил он.

Смирнов отметил, что Украина также оценивала юрисдикционные моменты Международного уголовного суда. По его словам, с учетом нератификации Римского устава Украиной и россией, за полгода ни одно производство по агрессии не расследуется.

«Поэтому мы выступаем с инициативой создания специального международного трибунала с четким мандатом по расследованию именно преступления агрессии. Конкретные практические переговоры с международными партнерами продолжаются», – рассказал Смирнов.

Смирнов отметил, что Украина не настаивает на том, чтобы этот трибунал размещался именно в Украине.

«Мы проводим практические переговоры с отдельными странами ЕС и оптимизм относительно того, что первые учредительные документы и развертывание field office для работы этого трибунала может быть где-то в конце этого года», - сказал Смирнов.

Дополнение

В конце апреля парламентский орган главной европейской правозащитной организации ПАСЕ принял резолюцию, призывающую всех ее члены и государства-наблюдатели создать международный уголовный трибунал, наделенный полномочиями расследовать и преследовать российских политиков и солдат, совершивших военные преступления в Украине.

О том, что Министерство иностранных дел Украины работает над организацией отдельного трибунала против россии, чтобы мир признал ее агрессором и заставил выплачивать репарации, стало известно в мае.

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