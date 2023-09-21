У Зеленського не було спільної зустрічі з Дудою і Науседою - речник

Цитата

"У президента Зеленського не було спільної зустрічі з Дудою і Науседою", - цитує видання слова Нікіфорова.

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Крім того, видання LRT, яке раніше повідомило про тристоронню зустріч, виправило текст своєї новини.

Наразі LRT повідомляє, що Науседа, реагуючи на інформацію, що з’явилася в публічному просторі про те, що Польща припиняє постачання зброї в Україну, наголошує на тому, що суперечності між цими двома країнами потрібно вирішити якомога швидше. За словами президента, саме таку позицію литовський лідер висловив на зустрічах з лідерами цих країн.

Чи зустрічався Науседа із лідерами України та Польщі нарізно - наразі не відомо. Також не відомо, чи були ці зустрічі офіційними.

Раніше LRT повідомила, що "Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілись у Нью-Йорку з литовським колегою Гітанасом Науседою. Литовський президент на зустрічі заявив, що розбіжності між двома країнами мають бути вирішені якнайшвидше".