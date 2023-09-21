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У Зеленського не було спільної зустрічі з Дудою і Науседою - речник

У Зеленського не було спільної зустрічі з Дудою і Науседою - речник

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Президента України Володимира Зеленського не було спільної зустрічі із президентами Польща та Литви - Анджеєм Дудою і Гінатасом Науседою. Про це повідомив прессекретар глави української держави Сергій Нікіфоров, передає УНН із посиланням на Суспільне.

Цитата

"У президента Зеленського не було спільної зустрічі з Дудою і Науседою", - цитує видання слова Нікіфорова.

Додамо

Крім того, видання LRT, яке раніше повідомило про тристоронню зустріч, виправило текст своєї новини.

Наразі LRT повідомляє, що Науседа, реагуючи на інформацію, що з’явилася в публічному просторі про те, що Польща припиняє постачання зброї в Україну, наголошує на тому, що суперечності між цими двома країнами потрібно вирішити якомога швидше. За словами президента, саме таку позицію литовський лідер висловив на зустрічах з лідерами цих країн. 

Чи зустрічався Науседа із лідерами України та Польщі нарізно - наразі не відомо. Також не відомо, чи були ці зустрічі офіційними.

Раніше LRT повідомила, що "Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілись у Нью-Йорку з литовським колегою Гітанасом Науседою. Литовський президент на зустрічі заявив, що розбіжності між двома країнами мають бути вирішені якнайшвидше".

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