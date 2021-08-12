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У Зеленського до кінця року очікують отримати одразу два транші МВФ

У Зеленського до кінця року очікують отримати одразу два транші МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Україна очікує отримати два транші від Міжнародного валютного фонду до кінця поточного року у разі, якщо візит місії фонду у вересні пройде успішно. Про це УНН розповів радник Президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

Деталі

Зі слів Устенка, Україна наразі продовжує співпрацю з МВФ за двома треками: з одного боку, в контексті отримання фінансової допомоги в обсязі 2,7 млрд доларів, з іншого — очікується прибуття місії МВФ у вересні цього року.

“Ми виконали все, що було обіцяно у цьому меморандумі (за програмою Stand-by — ред.), ми вважаємо що українське питання буде винесено на засідання директорів МВФ у вересні”, — зазначив співрозмовник агентства.

Він відзначив успішний діалог між главою української держави і керуючим директором МВФ Крісталіною Георгієвою. Також Устенко підкреслив важливість позитивних зрушень всередині держави, зокрема щодо реформування судової системи, розвитку антикорупційної інфраструктури та підвищення інституційної незалежності Національного банку України.

Цитата:

“Ми очікуємо на один транш від Міжнародного валютного фонду відразу, як українське питання буде винесено на засідання ради директорів, яке, я вважаю, буде відразу після (візиту — ред.) місії МВФ. І також я б очікував на те, що ми зможемо отримати і додаткове фінансування в рамках програми Stand-by, у якій ми зараз знаходимось... Тобто, я б очікував щонайменше два транша до кінця року”, — сказав Устенко, відповідаючи на питання про те, чи може Україна розраховувати на отримання траншу МВФ у разі успішного візиту місії у вересні.

Додамо

МВФ 2 серпня затвердив розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ) на підтримку світової економіки обсягом 650 млрд доларів. Україні виділено 2,7 млрд доларів з цього безпрецедентного пакету — отримати їх країна має вже до кінця літа. Загальний розподіл СПЗ набуде чинності 23 серпня, цього дня нові СПЗ переведуть країнам-членам МВФ пропорційно до їхніх квот у Фонді. Повідомлялося, що транш повертати не потрібно, адже це спільне рішення для боротьби з наслідками пандемії у всьому світі. Співпраця України з МВФ Рада директорів МВФ у червні 2020 року ухвалила надання Україні 5 млрд доларів на 18 місяців в межах угоди Stand-by.

Перший транш за новою програмою обсягом 2,1 млрд дол. Україна отримала вже 12 червня того ж року. Україна сподівалася, що до кінця 2020 року місія МВФ проведе роботу у Києві, щоб дати оцінку підстав для виділення ще одного траншу — здійснивши перегляд програми. У грудні місія МВФ таки повернулася до України, пропрацювавши три дні в дистанційному форматі — усі заплановані зустрічі, як оцінювалося, пройшли добре. З 11 січня місія відновила роботу в Україні. Утім, це сталося на тлі “тарифної” кризи і кроків уряду щодо зниження вартості газу для населення на фоні протестів — відхід від ринку газу, на якому наполягав Фонд і який запрацював у 2020 році, і повернення до регулювання ціни, хоч, як запевняли в уряді, не довготривалого. В експертому колі заявляли, що за повідомленнями, у МВФ поставилися до такого кроку без розуміння.

13 лютого тодішній постійний представник Міжнародного валютного фонду Йоста Люнгман заявив, що місія МВФ завершила роботу в Україні, яка тривала з 11 січня. Обговорення він назвав продуктивним, однак вказав, що потрібен більший прогрес. У G7 повідомили, що для завершення перегляду програми Міжнародного валютного фонду для України необхідно вжити низку заходів, зокрема це включає реформування Вищої ради правосуддя та заходи енергетичної політики. Що стосується чергового траншу МВФ, то, за останніми повідомленнями з уряду, його Україна розраховує отримати до кінця року. Раніше називався вересень. І це було б доречно, адже саме на вересень приходяться пікові виплати України за боргами, на що вказували і в НБУ.

Перед нинішньою програмою у межах співпраці з МВФ для України діяла інша — чотирирічна програма “Механізм розширеного фінансування” (EFF) на 17,5 млрд дол., схвалена у березні 2015 року. Програма EFF, своєю чергою, замінила собою програму Фонду Stand-By, яка була надана Україні 30 квітня 2014 року.

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