У Збройних силах виявили ще близько 150 хворих на COVID-19

"Станом на 10:00 24 листопада в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє – 2815 осіб. За минулу добу зареєстровано 153 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - повідомили у Медичних силах ЗСУ.

Зазначається, що з нових захворілих у заклади охорони госпіталізовано 23 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 130 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Повідомляється, що всього за час пандемії у ЗСУ від коронавірусу одужало – 6379 осіб, летальних випадків – 26.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 353 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, – 26 осіб.

Нагадаємо, в Україні на ранок 24 листопада зафіксовано вже майже 648 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них одужало людей – 299 358, летальних випадків – 11 263. Приріст за добу - понад 12 тисяч, зростання у порівнянні з показником днем раніше.