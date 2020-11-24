В Вооруженных силах обнаружили еще около 150 больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Вооруженных силах Украины коронавирусной болезнью COVID-19 на сегодня болеет 2815 человек, из них за последние сутки коронавирус подтвердили у 153 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 24 ноября в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет - 2815 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 153 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - сообщили в Медицинских силах ВСУ.
Указано, что из новых заболевших в медицинские учреждения госпитализированы 23 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 130 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Сообщается, что всего за время пандемии в ВСУ от коронавируса выздоровели - 6379 человек, летальных случаев - 26.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 353 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 26 человек.
Напомним, в Украине на утро 24 ноября зафиксировано уже почти 648 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них выздоровело людей - 299 358, летальных исходов - 11 263. Прирост за сутки - более 12 000, рост по сравнению с показателем днем ранее.