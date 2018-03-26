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У Запорізькій області чоловік намагався проникнути на територію військової частини

У Запорізькій області чоловік намагався проникнути на територію військової частини

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. В Мелітополі Запорізької області чоловік намагався незаконно проникнути на територію військової частини Збройних сил України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Командування Повітряних сил ЗСУ.

“За попередньою інформацією, особа, яка виявилася мешканцем с. Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області, 1978 року народження, разом із собакою перетнула огорожу аеродромного поля та рухалась в сторону складів озброєння”, — йдеться у повідомленні.

Чоловіка помітив військовослужбовець і негайно доповів про це черговій частині. Помітивши патрульного порушник почав тікати. Військовослужбовець подав команду “Стій, стрілятиму” та після невиконання вимоги зупинитись, здійснив попереджувальний постріл угору, після чого порушник зупинився та був затриманий.

У затриманого під час огляду не було при собі документів, які підтверджують особу, зброї та вибухових речовин не виявлено. Затриманого було передано представникам Національної поліції.

Нагадаємо, у Харківській області військовим патрулем затримано двох громадян, які спрямували безпілотник над територією однієї з військових частин Повітряних сил ЗСУ.

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