У Запоріжжі зіткнулись маршрутка і вантажівка, є загибла та травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Запоріжжі сталася ДТП за участю маршрутного таксі та вантажівки, в наслідок чого одна жінка загинула, восьмеро людей травмовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Запорізькій області.
Так, 9 жовтня, близько 14:20, в місті Запоріжжя сталось зіткнення маршрутного таксі та вантажного автомобіля.
За попередніми даними внаслідок аварії загинула пасажирка маршрутного таксі, 8 осіб госпіталізовано до лікарні, з них 2 неповнолітніх.
На даний час на місці події працює слідчо-оперативна група, проводиться огляд, встановлюються всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, на Київщині легковик на смерть збив сестер-близнючок.