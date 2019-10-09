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У Запоріжжі зіткнулись маршрутка і вантажівка, є загибла та травмовані

Київ • УНН

 • 11178 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Запоріжжі сталася ДТП за участю маршрутного таксі та вантажівки, в наслідок чого одна жінка загинула, восьмеро людей травмовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Запорізькій області.

У Запоріжжі зіткнулись маршрутка і вантажівка, є загибла та травмовані

Так, 9 жовтня, близько 14:20, в місті Запоріжжя сталось зіткнення маршрутного таксі та вантажного автомобіля.

За попередніми даними внаслідок аварії загинула пасажирка маршрутного таксі, 8 осіб госпіталізовано до лікарні, з них 2 неповнолітніх.

На даний час на місці події працює слідчо-оперативна група, проводиться огляд, встановлюються всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, на Київщині легковик на смерть збив сестер-близнючок.

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