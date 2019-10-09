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В Запорожье столкнулись маршрутка и грузовик, есть погибшая и травмированные

Киев • УНН

 • 11178 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В Запорожье произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовика, в результате чего одна женщина погибла, восемь человек травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.

В Запорожье столкнулись маршрутка и грузовик, есть погибшая и травмированные

Так, 9 октября, около 14:20, в городе Запорожье произошло столкновение маршрутного такси и грузового автомобиля.

По предварительным данным, в результате аварии погибла пассажирка маршрутного такси, 8 человек госпитализированы в больницу, из них 2 несовершеннолетних.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, в Киевской области легковушка насмерть сбила сестер-близняшек.

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