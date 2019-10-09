В Запорожье столкнулись маршрутка и грузовик, есть погибшая и травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Запорожье произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовика, в результате чего одна женщина погибла, восемь человек травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.
Так, 9 октября, около 14:20, в городе Запорожье произошло столкновение маршрутного такси и грузового автомобиля.
По предварительным данным, в результате аварии погибла пассажирка маршрутного такси, 8 человек госпитализированы в больницу, из них 2 несовершеннолетних.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.
Напомним, в Киевской области легковушка насмерть сбила сестер-близняшек.