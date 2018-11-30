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У Запоріжжі зірвано джекпот лотереї "Спортпрогноз"

У Запоріжжі зірвано джекпот лотереї "Спортпрогноз"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Запоріжжі виграно джекпот лотереї ТОТО "Спортпрогноз". Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.

Переможець вгадав результати 12 футбольних матчів і виграв 340 тис. грн.

Виграшну ставку було зроблено 29 листопада на фірмовому столі "М.С.Л." за адресою: вул. Павлокічкаська, 17.

На ставку гравець витратив лише 5 грн.

У "М.С.Л." повідомили, що переможець може звернутися на гарячу лінію за телефоном 0 (800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення свого виграшу.

Також у компанії нагадали, що виграти джекпот "Спортпрогноз" може той гравець, який правильно передбачить результат 12 футбольних матчів.

Програма тиражу №926, у якому було зірвано джекпот у 340 тис. грн, складалась з низки матчів у рамках 5-го туру групового турніру Ліги Європи.

Сума джекпоту на наступний тираж лотереї ТОТО "Спортпрогноз" №927 становить 200 тис. грн.

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