У Запоріжжі зірвано джекпот лотереї "Спортпрогноз"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Запоріжжі виграно джекпот лотереї ТОТО "Спортпрогноз". Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.
Переможець вгадав результати 12 футбольних матчів і виграв 340 тис. грн.
Виграшну ставку було зроблено 29 листопада на фірмовому столі "М.С.Л." за адресою: вул. Павлокічкаська, 17.
На ставку гравець витратив лише 5 грн.
У "М.С.Л." повідомили, що переможець може звернутися на гарячу лінію за телефоном 0 (800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення свого виграшу.
Також у компанії нагадали, що виграти джекпот "Спортпрогноз" може той гравець, який правильно передбачить результат 12 футбольних матчів.
Програма тиражу №926, у якому було зірвано джекпот у 340 тис. грн, складалась з низки матчів у рамках 5-го туру групового турніру Ліги Європи.
Сума джекпоту на наступний тираж лотереї ТОТО "Спортпрогноз" №927 становить 200 тис. грн.