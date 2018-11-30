В Запорожье сорван джекпот лотереи "Спортпрогноз"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Запорожье выигран джекпот лотереи ТОТО "Спортпрогноз". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Победитель угадал результаты 12 футбольных матчей и выиграл 340 тыс. грн.
Выигрышная ставка была сделана 29 ноября на фирменном столе "М.С.Л." по адресу: ул. Павлокичкаская, 17.
На ставку игрок потратил всего 5 грн.
В "М.С.Л." сообщили, что победитель может обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению своего выигрыша.
Также в компании напомнили, что выиграть джекпот "Спортпрогноз" может тот игрок, который правильно предскажет результат 12 футбольных матчей.
Программа тиража №926, в котором был сорван джекпот в 340 тыс. грн, состояла из ряда матчей в рамках 5-го тура группового турнира Лиги Европы.
Сумма джекпота на следующий тираж лотереи ТОТО "Спортпрогноз" №927 составляет 200 тыс. грн.