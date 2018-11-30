В Запорожье сорван джекпот лотереи "Спортпрогноз"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 86612 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104004 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 139080 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136830 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132536 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126559 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164848 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117961 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141544 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145353 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
В Запорожье сорван джекпот лотереи "Спортпрогноз"

В Запорожье сорван джекпот лотереи "Спортпрогноз"

Киев  •  УНН

 • 12469 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Запорожье выигран джекпот лотереи ТОТО "Спортпрогноз". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Победитель угадал результаты 12 футбольных матчей и выиграл 340 тыс. грн.

Выигрышная ставка была сделана 29 ноября на фирменном столе "М.С.Л." по адресу: ул. Павлокичкаская, 17.

На ставку игрок потратил всего 5 грн.

В "М.С.Л." сообщили, что победитель может обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению своего выигрыша.

Также в компании напомнили, что выиграть джекпот "Спортпрогноз" может тот игрок, который правильно предскажет результат 12 футбольных матчей.

Программа тиража №926, в котором был сорван джекпот в 340 тыс. грн, состояла из ряда матчей в рамках 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

Сумма джекпота на следующий тираж лотереи ТОТО "Спортпрогноз" №927 составляет 200 тыс. грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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