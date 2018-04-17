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У Запоріжжі здійнявся перший гелікоптер українського виробництва

У Запоріжжі здійнявся перший гелікоптер українського виробництва

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Запоріжжі на вертодромі АТ “Мотор Січ” у понеділок у небо здійнявся перший український гелікоптер. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт міста Запоріжжя.

“Ми до цієї події йшли 10 років. Я вам обіцяв, що в Запоріжжі буде піднято український вертоліт. Ми збудували вертодром — це законний майданчик для випробування техніки. Потрібно було сертифікувати майданчик, ми зробили це днями і отримали сертифікат”, — повідомив генеральний авіаконструктор АТ “Мотор Січ” В’ячеслав Богуслаєв.

Наголошується, що вертоліт МСБ-2 — “Надія” — це модернізована версія Мі-2. Він на 70% складається з композиту, а з салону прибрано витратний бак.

Протягом року вертоліт буде проходити випробування.

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