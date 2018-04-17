У Запоріжжі здійнявся перший гелікоптер українського виробництва

“Ми до цієї події йшли 10 років. Я вам обіцяв, що в Запоріжжі буде піднято український вертоліт. Ми збудували вертодром — це законний майданчик для випробування техніки. Потрібно було сертифікувати майданчик, ми зробили це днями і отримали сертифікат”, — повідомив генеральний авіаконструктор АТ “Мотор Січ” В’ячеслав Богуслаєв.

Наголошується, що вертоліт МСБ-2 — “Надія” — це модернізована версія Мі-2. Він на 70% складається з композиту, а з салону прибрано витратний бак.

Протягом року вертоліт буде проходити випробування.