У Запоріжжі запустили проект з фізичної адаптації дітей через плавання
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Більше 100 дітей в Запоріжжі беруть участь у проекті "Фізична адаптація через плавання". Проект планують поширити і на інші регіони країни. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив плавець, призер Олімпійських ігор та громадський діяч Денис Силантьєв, передає УНН.
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"Більше 100 дітей в Запоріжжі беруть участь у проекті "Фізична адаптація через плавання", який ми сьогодні презентували! Згодом він буде поширений на інші регіони країни!" – написав Силантьєв.
За словами громадського діяча, діти зможуть пройти фізичну, психологічну, оздоровчу реабілітацію через плавання.
"Сьогодні мої наукові напрацювання із теорії переходять в практику, я безпосередньо використовую реабілітаційні та адаптаційні методики із своєї кандидатської дисертації. Хочу подякувати партнерам, які допомогли в організації заходу. Вдячний компанії Метінвест за підтримку, яку вони надали для реалізації цього важливого проекту", – написав Силантьєв.
Він також зазначив, що реалізації заходу сприяли міський голова Маріуполя, засновник проекту "ЯМаріуполь" Вадим Бойченко, голова Запорізької обласної ради Олена Жук та проректор з освітнього процесу та інвестиційної діяльності Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії Елліна Позднякова-Кербятєва.
Силантьєв додав, що проект лише розпочався та попереду ще багато новин.