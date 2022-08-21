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В Запорожье запустили проект по физической адаптации детей через плавание

Киев • УНН

 • 203238 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Более 100 детей в Запорожье принимают участие в проекте "Физическая адаптация через плавание". Проект планируется распространить и на другие регионы страны. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пловец, призер Олимпийских игр и общественный деятель Денис Силантьев, передает УНН.

В Запорожье запустили проект по физической адаптации детей через плавание

Цитата

"Более 100 детей в Запорожье принимают участие в проекте "Физическая адаптация через плавание", который мы сегодня презентовали! Позже он будет распространен на другие регионы страны!" – написал Силантьев.

По словам общественного деятеля, дети смогут пройти физическую, психологическую, оздоровительную реабилитацию через плавание.

"Сегодня мои научные наработки по теории переходят в практику, я непосредственно использую реабилитационные и адаптационные методики со своей кандидатской диссертации. Хочу поблагодарить партнеров, которые помогли в организации мероприятия. Благодарен компании Метинвест за поддержку, которую они предоставили для реализации этого важного проекта", – написал Силантьев.

Он также отметил, что реализации мероприятия способствовали мэр Мариуполя, основатель проекта "ЯМариуполь" Вадим Бойченко, глава Запорожского областного совета Елена Жук и проректор по образовательному процессу и инвестиционной деятельности Хортицкой национальной учебно-реабилитационной академии Эллина Позднякова-Кер.

Силантьев добавил, что проект только начался и впереди еще много новостей. 

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