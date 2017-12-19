У Запоріжжі з СІЗО помилково випустили не того чоловіка

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сьогодні із запорізького СІЗО втік арештований. Наразі поліцейські розшукують утікача. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили власні джерела в поліції. 

Наразі поліцейські розшукують втікача.

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За попередніми даними, арештований залишив слідчий ізолятор через халатність працівників закладу тимчасового утримання громадян. Вони мали випустити мешканця Запоріжжя за якого внесли заставу. Однак, замість запоріжця правоохоронці випустили мешканця Дніпра, якого начебто було заарештовано у вересні за крадіжку.

Нагадаємо, 25 грудня 2016 року, із ізолятора тимчасового тримання у Кропивницькому втік 30-річний громадянин, який перебував під слідством за незаконне заволодіння транспортним засобом, згідно ч. 2 ст. 289 КК України. 

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