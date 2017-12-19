У Запоріжжі з СІЗО помилково випустили не того чоловіка

Наразі поліцейські розшукують втікача.

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За попередніми даними, арештований залишив слідчий ізолятор через халатність працівників закладу тимчасового утримання громадян. Вони мали випустити мешканця Запоріжжя за якого внесли заставу. Однак, замість запоріжця правоохоронці випустили мешканця Дніпра, якого начебто було заарештовано у вересні за крадіжку.

Нагадаємо, 25 грудня 2016 року, із ізолятора тимчасового тримання у Кропивницькому втік 30-річний громадянин, який перебував під слідством за незаконне заволодіння транспортним засобом, згідно ч. 2 ст. 289 КК України.