В Запорожье из СИЗО ошибочно выпустили не того человека

Сейчас полицейские разыскивают беглеца.

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По предварительным данным, арестованный покинул следственный изолятор в результате халатности работников заведения временного содержания граждан. Они должны были выпустить жителя Запорожья за которого внесли залог. Однако, вместо запорожца правоохранители выпустили жителя Днепра, который был арестован в сентябре за кражу.

Напомним, 25 декабря 2016 года, с изолятора временного содержания в Кропивницкому убежал 30-летний гражданин, который находился под следствием за незаконное завладение транспортным средством, согласно ч. 2 ст. 289 УК Украины.