В Запорожье из СИЗО ошибочно выпустили не того человека

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 88865 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100460 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100873 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114069 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102568 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105468 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112375 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117188 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сегодня из запорожского СИЗО сбежал арестованный. Сейчас полицейские разыскивают беглеца. Эту информацию корреспонденту подтвердили собственные источники в полиции.

Сейчас полицейские разыскивают беглеца.

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По предварительным данным, арестованный покинул следственный изолятор в результате халатности работников заведения временного содержания граждан. Они должны были выпустить жителя Запорожья за которого внесли залог. Однако, вместо запорожца правоохранители выпустили жителя Днепра, который был арестован в сентябре за кражу.

Напомним, 25 декабря 2016 года, с изолятора временного содержания в Кропивницкому убежал 30-летний гражданин, который находился под следствием за незаконное завладение транспортным средством, согласно ч. 2 ст. 289 УК Украины.

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