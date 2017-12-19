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У Запоріжжі водій "Таврії" збив чоловіка на пішохідному переході

У Запоріжжі водій "Таврії" збив чоловіка на пішохідному переході

Київ • УНН

 • 9963 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сьогодні у Шевченківському районі Запоріжжя водій автомобіля "Таврія" насмерть збив пішохода, передає кореспондент УНН.

Прибувші на місце події правоохоронці з'ясували, що чоловік 1965 року народження переходив дорогу у дозволеному місці (пішоходному переході) в той час, як водій автомобілю "Таврія" 1972 р.н. скоїв наїзд на нього.

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Від отриманих травм чоловік помер на місці аварії. На місці події працює слідчий управління нацполіції та бригада лікарів швидкої допомоги.

Нагадаємо, протягом 2017 року у ДТП загинуло понад 3 тисяч чоловік, травмовано майже 30 тисяч людей.

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