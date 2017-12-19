В Запорожье водитель "Таврии" сбил мужчину на пешеходном переходе
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сегодня в Шевченковском районе Запорожья водитель автомобиля "Таврия" насмерть сбил пешехода, передает корреспондент.
Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что мужчина 1965 года переходил дорогу в разрешенном месте (пешеходном переходе) в то время, как водитель автомобиля "Таврия" 1972 г.р. совершил наезд на него.
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От полученных травм пешеход скончался на месте аварии. На месте происшествия работает следователь управления нацполиции бригада врачей скорой помощи.
Напомним, в течение 2017 ДТП погибли более 3 тысяч человек, травмировано почти 30 тысяч человек.