У Запоріжжі судитимуть за бандитизм чотирьох поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Прокуратурою Запорізької області направлено до суду обвинувальний акт щодо банди, до складу якої входили працівники поліції. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.
"Прокуратурою Запорізької області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням шести осіб, серед яких на час вчинення злочинів четверо були працівниками поліції, у вчиненні злочинів, передбачених ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з лютого 2017 року по 8 червня 2017 року працівники поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції в Запорізькій області спільно з оперуповноваженим Дніпровського відділення поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області та цивільними особами, діючі у складі озброєної організованої групи – банди, вчиняли розбійні напади на мешканців міста Запоріжжя з метою заволодіння їх майном, поєднані з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя і здоров'я особи, яка зазнала нападу, у тому числі з проникненням у житло.
Нагадаємо, поліція провела 30 обшуків у членів "поліцейського ОЗУ", яке затримали на Запоріжжі.