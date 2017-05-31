У Запоріжжі створили муніципальний футбольний клуб "Металург"
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 31 травня. УНН. Сьогодні було ухвалено рішення сесії Запорізької міської ради про створення муніципального футбольного клубу "Металург", передає кореспондент УНН.
На сесії було прийнято рішення про створення комунального підприємства "Футбольний клуб "Металург" на базі КП "Центральний стадіон". Створення футбольного клубу включає фінансування на утримання команди до кінця року.
Новостворений клуб має намір наступний сезон провести у аматорському чемпіонаті, після чого "Металург" буде виступати у Другій лізі Чемпіонату України.
Рішення про створення муніципального клубу було аргументовано тим, що потрібна команда, у якій зможуть виступати вихованці ДЮСШ "Металург", яка з минулого року також утримується за рахунок громади.
"За" дане рішення проголосували 44 депутати, 5 - проголосувало "Проти", ще 7 утримались.