В Запорожье создали муниципальный футбольный клуб "Металлург"
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 31 мая. УНН. Сегодня было принято решение сессии Запорожского городского совета о создании муниципального футбольного клуба "Металлург", передает корреспондент УНН.
На сессии было принято решение о создании коммунального предприятия "Футбольный клуб" Металлург "на базе КП "Центральный стадион". Создание футбольного клуба включает финансирование на содержание команды до конца года.
Клуб намерен следующий сезон провести в любительском чемпионате, после чего "Металлург" будет выступать во Второй лиге чемпионата Украины.
Решение о создании муниципального клуба было аргументировано тем, что нужна команда, в которой смогут выступать воспитанники ДЮСШ "Металлург", которая с прошлого года также содержится за счет общины.
"За" данное решение проголосовали 44 депутата, 5 - проголосовало "против", еще 7 воздержались.