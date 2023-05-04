У Запоріжжі пролунало кілька вибухів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Про це повідомляють ЗМІ, пише УНН.
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У Запорізькій та ще ряді областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють ЗМІ та Telegram-канали, у Запоріжжі пролунали вибухи.
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у своєму Telegram написав:
"Перебувайте у безпечних місцях до завершення "повітряної тривоги"! Дотримуйтесь інформаційної тиші! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали - не допомагайте ворогу.
Зберігаємо спокій та віримо у Збройні сили України!", - зазначив очільник Запорізької ОВА.
Нагадаємо
У Херсоні пролунало багато вибухів - Херсонська МВА.