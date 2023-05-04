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У Запоріжжі пролунало кілька вибухів - ЗМІ

У Запоріжжі пролунало кілька вибухів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 3292042 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. У Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Про це повідомляють ЗМІ, пише УНН.

Деталі

У Запорізькій та ще ряді областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють ЗМІ та Telegram-канали, у Запоріжжі пролунали вибухи.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у своєму Telegram написав:

"Перебувайте у безпечних місцях до завершення "повітряної тривоги"! Дотримуйтесь інформаційної тиші! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали - не допомагайте ворогу.

Зберігаємо спокій та віримо у Збройні сили України!", - зазначив очільник Запорізької ОВА.

Нагадаємо

У Херсоні пролунало багато вибухів - Херсонська МВА.

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