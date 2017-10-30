У Запоріжжі "пом'якшили" нічну заборону на продаж алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Депутати Запорізької міської ради переглянули власне рішення про заборону на продаж алкоголю з 22:00 до 12:00, передає УНН.
Відтепер, жителі та гості міста можуть придбати алкогольні напої з 10:00. Дане рішення було проголосоване депутатами під час засідання жовтневої сесії міськради.
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Таким чином, рішення про заборону на продаж алкогольних напоїв у нічний час діє з 22:00 до 10:00
Нагадаємо, раніше в Запоріжжі депутати заборонили нічний продаж алкоголю. В АМКУ таку ініціативу міська влада назвали незаконною і зажадали усунути порушення.
Більш того, своє обурення з цього приводу також висловили підприємці міста. А на сайті мера Запоріжжя з'явилася петиція з вимогою скасувати заборону на продаж алкоголю вночі.