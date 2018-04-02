У Запоріжжі горів супермаркет
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 2 квітня. УНН. Пожежа сталася у продовольчому супермаркеті Varus у Запоріжжі в ніч на понеділок. Про це УНН повідомили у ГУ ДСНС у Запорізькій області.
Повідомлення про пожежу у супермаркеті на вулиці Яценка надійшло рятувальникам о 2:30.
За даними рятувальників, внаслідок горіння дерев'яних поддонів на господарчій територіі супермаркету на площі 10 кв. м. було пошкоджено запорну арматуру газового лічильника з послідуючим загорянням газово-повітряної суміші. Виникла загроза розповсюдження вогню на побутові приміщення та торгівельний зал. На місце пожежі виїхали пожежно-рятувальні підрозділи.
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О 2:50 пожежу було локалізовано, а о 3:10 - ліквідовано.
У результаті пожежі постраждалих немає, пошкоджено утеплювач обшивки супермаркету на площі 25 кв. м.
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