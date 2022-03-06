У захоплених населених пунктах Луганщини ворог почав примусову паспортизацію населення - омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У захоплених ворогом населених пунктах Луганщини незаконні збройні формування почали примусову паспортизацію населення. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення омбудсмена Людмили Денисової.
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"Для створення картинки сприйняття агресора громадянами України на фейковому російському телебаченні, окупант починає примусову паспортизацію мирного населення у селищах Новоайдар, Станиця-Луганська, Муратово", - йдеться в повідомленні.
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Терористи вриваються у домівки місцевих жителів, змушують отримувати так званий паспорт незаконного формування "ЛНР", а потім подавати заявку на паспорт РФ. Паспорта громадян України бойовики "ЛНР" знищують на очах людей.
Дії терористів супроводжуються погрозами та психологічним тиском на мирне населення.
Своїми діями окупант продовжує порушувати положення IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни.
"Підступні методи ведення війни держави-терориста мають бути враховані кримінальним судом у Гаазі у розгляді справи про геноцид українського народу!", - зауважила Людмила Денисова.