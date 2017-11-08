У Європарламенті вважають "неадекватною" пропозицію Британії щодо прав громадян ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Європейському парламенті відхилили нову пропозицію Британії щодо прав громадян ЄС, які мешкають на її території, після виходу країни з блоку, передає УНН з посиланням на The Independent.
Уряд Великобританії вчора опублікував технічний документ, в якому окреслюються подробиці дворічного перехідного періоду для подачі громадянами ЄС заявки на постійний статус після Brexit.
Міжпартійна група Європарламенту по Brexit сьогодні заявила, що "основні проблеми" все ще залишаються не вирішеними, у той час як координатор Європейського парламенту по виходу Британії з блоку Гі Верхофстадт розкритикував "неадекватну" пропозицію.
Критика прийшлась менш ніж за 24 години до відновлення наступного раунду переговорів Брюсселя між командами британського міністра Девіда Девіса та глави делегації ЄС на переговорах зі Сполученим Королівством Мішеля Барньє.
"Громадянам ЄС у Великобританії та жителям Великобританії в ЄС було сказано, що нічого не буде змінюватися через Brexit. Той факт, що уряду Великобританії знадобилось 25 пунктів, щоб пояснити, як їх життя зміниться, доводить, що це було вигадкою", - сказав Гі Верхофштадт.
Зазначається, що Європейський парламент, як і раніше, глибоко стурбований відсутністю прогресу в питаннях прав громадян.
"Помилковим буде стверджувати, що угода "знаходиться в межах досяжності", - додав Гі Верхофштадт.
Як повідомляв УНН, Британія пропонує окреслити перехідну угоду Brexit до першої чверті 2018 року.