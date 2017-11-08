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В Европарламенте считают "неадекватным" предложение Великобритании о правах граждан ЕС

В Европарламенте считают "неадекватным" предложение Великобритании о правах граждан ЕС

Киев  •  УНН

 • 8769 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Европейском парламенте отклонили новое предложение Великобритании о правах граждан ЕС, проживающих на ее территории, после выхода страны из блока, передает УНН со ссылкой на The Independent.

Правительство Великобритании вчера опубликовало технический документ, в котором определяются подробности двухлетнего переходного периода для подачи гражданами ЕС заявки на постоянный статус после Brexit.

Межпартийная группа Европарламента по Brexit сегодня заявила, что "основные проблемы" все еще остаются нерешенными, в то время как координатор Европейского парламента по выходу Великобритании из блока Ги Верхофстадт раскритиковал "неадекватное" предложение.

Критика пришлась менее чем за 24 часа до восстановления следующего раунда переговоров Брюсселя между командами британского министра Дэвида Дэвиса и главы делегации ЕС на переговорах с Соединенным Королевством Мишеля Барнье.

"Гражданам ЕС в Великобритании и жителям Великобритании в ЕС было сказано, что ничего не будет меняться из-за Brexit. Тот факт, что правительству Великобритании понадобилось 25 пунктов, чтобы объяснить, как их жизнь изменится, доказывает, что это было выдумкой", - сказал Ги Верхофштадт.

Отмечается, что Европейский парламент, как и раньше, глубоко обеспокоен отсутствием прогресса в вопросах прав граждан.

"Ошибочным будет утверждать, что соглашение "находится в пределах досягаемости", - добавил Ги Верхофштадт.

Как сообщал УНН, Великобритания предлагает определить переходное соглашение Brexit к первой четверти 2018 года.

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