У ЄС звинуватили Генпрокуратуру в підриві роботи НАБУ

"Публічне розкриття справи про розслідування корупції Генеральною прокуратурою суттєво послаблює спроможність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) ефективно проводити розслідування та підриває довіру громадськості до ефективної боротьби з корупцією", - зазначили в ЄСЗД.

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В Документі зазначено, що боротьба з корупцією є ключовим елементом у розвитку відносин між Україною та ЄС, на якому лежить успіх інших реформ.

"Як уже зазначалося, українська влада повинна посилити свої зусилля для забезпечення незалежності, оперативного потенціалу та повної ефективності антикорупційних установ. Робота цих установ не повинна бути підірвана, але посилена", - підкреслено в заяві.