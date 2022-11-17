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У ЄС заявили, що росія ще не готова до миру в Україні

У ЄС заявили, що росія ще не готова до миру в Україні

Київ • УНН

 • 278730 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Жозеп Боррель заявив у четвер, що мир в Україні неможливий доти, доки росія не виведе свої війська, але Москва не виявляє жодних ознак готовності до цього, передає УНН посилаючись на Reuters.

Цитата

"Я боюся, що росія не готова піти, і поки вона не піде, мир буде неможливий", - сказав Боррель Reuters в узбецькому місті Самарканді.

"Саме росія має зробити мир можливим, агресор повинен піти, якщо він хоче міцного миру", - сказав він.

Доповнення

У розмові з журналістами раніше сьогодні офіційний представник кремля дмитро пєсков сказав:

"Спочатку домовляються, потім відмовляються від переговорів, потім ухвалюють закон, який забороняє будь-які переговори, потім кажуть, що хочуть переговорів, але публічних. Тому важко уявити публічні переговори, їх немає… Одне можна сказати точно: українці не хочуть жодних переговорів".

пєсков заявив, що США здатні врахувати побоювання росії і можуть спонукати Київ повернутися до столу переговорів, якщо захочуть.

Відповідаючи на запитання про мільйони людей, які залишилися без електрики після масованих російських ударів по Україні на початку цього тижня на тлі падіння температури повітря, пєсков сказав: "Спецоперація продовжується і її продовження не залежить від кліматичних, погодних умов".

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