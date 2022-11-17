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В ЕС заявили, что россия еще не готова к миру в Украине

Киев • УНН

 • 278726 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил в четверг, что мир в Украине невозможен до тех пор, пока россия не выведет свои войска, но Москва не проявляет никаких признаков готовности к этому, передает УНН ссылаясь на Reuters.

Цитата

"Я боюсь, что россия не готова уйти, и пока она не уйдет, мир будет невозможен", - сказал Боррель Reuters в узбекском городе Самарканде.

"Именно россия должна сделать мир возможным, агрессор должен уйти, если он хочет крепкого мира", - сказал он.

Дополнение

В разговоре с журналистами ранее сегодня официальный представитель кремля дмитрий песков сказал:

"Сначала договариваются, потом отказываются от переговоров, потом принимают закон, запрещающий какие-либо переговоры, потом говорят, что хотят переговоров, но публичных. Поэтому трудно представить публичные переговоры, их нет… Одно можно сказать точно: украинцы не хотят никаких переговоров".

песков заявил, что США способны учесть опасения россии и могут побудить Киев вернуться к столу переговоров, если захотят.

Отвечая на вопрос о миллионах людей, оставшихся без электричества после массированных российских ударов по Украине в начале этой недели на фоне падения температуры воздуха, песков сказал: "Спецоперация продолжается и ее продление не зависит от климатических, погодных условий".

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