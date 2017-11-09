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У ЄС вважають пріоритетом транспортне поєднання з Україною

У ЄС вважають пріоритетом транспортне поєднання з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Пріоритетом є транспортне та інфраструктурне поєднання України з країнами ЄС, розвиток транспортної мережі та посилення безпеки на дорогах. Про це заявив керівник програм допомоги ЄС в Україні Даніель Жак, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

"ЄС підтримує ініціативи міністерства щодо розвитку інфраструктури і здійснення реформ. Ми вважаємо, що пріоритетом є транспортне та інфраструктурне поєднання України з країнами ЄС, розвиток транспортної мережі, імплементація Угоди про Асоціацію з ЄС та посилення безпеки на дорогах. Ми підтримуємо розвиток української транспортної системи як мультимодальної та безпечної", - зазначив Д.Жак.

При цьому очільник "Укравтодору" Славомір Новак зазначив, що відомство спільно працює з Мінінфраструктури, з обласними державними адміністраціями.

"Хочу наголосити, що для масштабного ремонту доріг нам потрібна нова "Конституція доріг", і зараз ми її пишемо. Вона передбачає розділення відповідальності за дороги місцевого значення та за дороги державного значення", - вказав він.

Зі слів міністра інфраструктури Володимира Омеляна, з 1 січня 2018 року запускається Дорожній фонд, і 120 тис. км доріг буде передано на місцевий рівень.

Окремо очільник міністерства зупинився на реформуванні портової галузі. "Міністерство інфраструктури вже підготувало більше 10 повноцінних проектів, які можуть бути реалізовані в портах, і які ми вже презентуємо іноземним інвесторам. Сподіваюсь,.. ми будемо мати топові світові компанії в усіх галузях: в залізниці, морі, авіації, на річці, в автодорожній сфері", - зазначив В.Омелян.

Нагадаємо, В.Омелян анонсував обговорення заходів зі зниження смертності на дорогах.

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