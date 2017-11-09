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В ЕС считают приоритетом транспортное соединение с Украиной

В ЕС считают приоритетом транспортное соединение с Украиной

Киев  •  УНН

 • 13091 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Приоритетом является транспортное и инфраструктурное соединение Украины со странами ЕС, развитие транспортной сети и усиления безопасности на дорогах. Об этом заявил руководитель программ помощи ЕС в Украине Даниэль Жак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"ЕС поддерживает инициативы министерства по развитию инфраструктуры и осуществления реформ. Мы считаем, что приоритетом является транспортное и инфраструктурное соединение Украины со странами ЕС, развитие транспортной сети, имплементация Соглашения об ассоциации с ЕС и усиление безопасности на дорогах. Мы поддерживаем развитие украинской транспортной системы как мультимодальной и безопасной", - отметил Д.Жак.

При этом глава "Укравтодора" Славомир Новак отметил, что ведомство совместно работает с Мининфраструктуры, с областными государственными администрациями.

"Хочу подчеркнуть, что для масштабного ремонта дорог нам нужна новая "Конституция дорог", и сейчас мы ее пишем. Она предусматривает разделение ответственности за дороги местного значения и за дороги государственного значения", - отметил он.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, с 1 января 2018 года запускается Дорожный фонд, и 120 тыс. км дорог будет передано на местный уровень.

Отдельно глава министерства остановился на реформировании портовой отрасли. "Министерство инфраструктуры уже подготовило более 10 полноценных проектов, которые могут быть реализованы в портах, и которые мы уже представляем иностранным инвесторам. Надеюсь,.. мы будем иметь топовые мировые компании во всех областях: на железной дороги, море, авиации, на реке, в автодорожный сфере", - отметил В.Омелян.

Напомним, В.Омелян анонсировал обсуждение мер по снижению смертности на дорогах.

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