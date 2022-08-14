У Єрусалимі невідомий відкрив вогонь по людях біля Стіни Плачу: семеро людей поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Вночі в неділю, 14 серпня, у столиці Ізраїлю Єрусалимі невідомий відкрив стрілянину по автобусу з людьми. Інцидент стався на парковці біля Стіни Плачу та гробниці царя Давида. Про це повідомляє УНН.
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Внаслідок теракту семеро людей були поранені, двоє у важкому стані.
"Це був автобус із парафіянами, який від'їхав від Західної Стіни і попрямував у бік міста. За словами перехожого, терорист почав хаотично стріляти у бік автобуса", – розповів парамедик, який був на місці.
Стрілець втік з місця події. Правоохоронці оперативно прибули до Стіни Плачу для пошуків нападника. Поліцейські перекрили Старе місто, заблокувавши в'їзд та виїзд у цей район, а також на площу біля Стіни Плачу. Були задіяні гелікоптери.
Серед поранених під час нападу була 35-річна вагітна жінка, чиє поранення в живіт лікарі назвали "складним" і чиє життя було під загрозою, повідомляють єврейські ЗМІ.
ראשוני: שני פצועים קשה מירי לעבר אוטובוס ליד הכותל בירושלים@SuleimanMas1 pic.twitter.com/xykvJb8dnB— כאן חדשות (@kann_news) August 13, 2022