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У Єрусалимі біля Стіни плачу з'явиться станція імені Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Міністр транспорту Ізраїлю Ісраель Кац затвердив план будівництва залізничного тунелю під старим містом Єрусалима та назву станцію поблизу Стіни плачу іменем Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на BBC Україна.

У Єрусалимі біля Стіни плачу з'явиться станція імені Трампа

За словами міністра, у такий спосіб хочуть вшанувати американського президента за його рішення визнати місто столицею Ізраїлю.

І.Кац розповів, що прокладання залізничної лінії “Тель-Авів — Єрусалим” є найважливішим транспортним проектом. Посадовець додав, що затвердив рекомендований ізраїльською залізницею проект продовження залізничної лінії на три кілометри до Стіни плачу, яка розташована в окупованому Східному Єрусалимі.

Тунель матиме дві станції на глибині близько 52 метрів — “Центр міста” та “Дональд Трамп, Стіна плачу”.

Як зазначається, попередні підземні роботи Ізраїлю поруч зі Стіною плачу та мусульманськими святинями і Храмовою горою викликали протести палестинців.

Агенція ООН з питань культури ЮНЕСКО, яка визнала старе місто Єрусалима об’єктом культурної спадщини, висловила занепокоєння з приводу прориття тунелю та підземних робіт.

Як повідомляв УНН, 6 грудня Президент Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду США почати підготовку до переносу туди посольство США, яке раніше було розташоване в Тель-Авіві.

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