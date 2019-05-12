У Ємені повстанці-хусити залишають найважливіший порт країни

Передача портів під контроль ООН - один з пунктів мирного плану, узгодженого в минулому році в Стокгольмі сторонами конфлікту. Почати його втілювати в життя довгий час не вдавалося, оскільки сторони звинувачували один одного в сфері угод.

Початок виведення підрозділів хуситів підтверджують джерела агентства Reuters і представники ООН. Представники офіційного уряду заявляють, що повинні особисто переконатися в тому, що хусити залишили порти.

Нагадаємо, в минулому році на підступах до Ходейда розгорілися жорстокі бої після того, як підтримувані Саудівською Аравією урядові сили спробували взяти місто штурмом. За угодою, досягнутою в Швеції, обидві сторони повинні відвести свої сили від міста. Доставка вантажів в порти буде проводитися під контролем представників ООН.

Угруповання "Ансар Аллах" (хусити), підтримуване Іраном, контролює частину території на заході Ємену, включаючи столицю Сану. Їй протистоять урядові війська, підтримку яким надає арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією.

Спостерігачі розглядають конфлікт як "проксі"-війну між Ер-Ріядом і Тегераном. Конфлікт триває вже кілька років. ООН попереджає про небезпеку масового голоду в Ємені в разі припинення поставок через порт Ходейда. Противники хуситів, в свою чергу, вимагали їх відходу з порту, стверджуючи, що через нього Іран постачав їм зброю.