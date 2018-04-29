У Єгипті досі лишається частина українських туристів, які не можуть вилетіти додому
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Шарм-ель-Шейху в Єгипті досі лишається частина українців, які не можуть вилетіти додому. Їх обіцяють вивезти сьогодні у другій половині дня. Про це повідомив повідомив начальник управління Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич у Twitter, передає УНН.
"Туристична компанія повідомляє про готовність вивезти групу українців, що продовжують перебувати в Шарм-ель-Шейху, 29 квітня у другій половині дня", - написав Кирилич.
Як повідомляв УНН, частину українських туристів доставляють з Шарм-ель-Шейху до Львова. Про це повідомив начальник управління Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич у Twitter