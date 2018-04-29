В Египте до сих пор остается часть украинских туристов, которые не могут вылететь домой

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Шарм-эль-Шейхе в Египте до сих пор остается часть украинцев, которые не могут вылететь домой. Их обещают вывезти сегодня во второй половине дня. Об этом сообщил сообщил начальник управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич в Twitter, передает УНН.