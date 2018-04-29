В Египте до сих пор остается часть украинских туристов, которые не могут вылететь домой
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Шарм-эль-Шейхе в Египте до сих пор остается часть украинцев, которые не могут вылететь домой. Их обещают вывезти сегодня во второй половине дня. Об этом сообщил сообщил начальник управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич в Twitter, передает УНН.
"Туристическая компания сообщает о готовности вывезти группу украинцев, которая продолжает находиться в Шарм-эль-Шейхе, 29 апреля во второй половине дня", - написал Кирилич.
Как сообщал УНН, часть украинских туристов доставляют из Шарм-эль-Шейхе во Львов. Об этом сообщил начальник управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич в Twitter