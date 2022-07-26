У Японії стратили чоловіка за різанину у 2008 році
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У Японії стратили чоловіка, який був засуджений за вбивство семи людей в 2008 році в популярному токійському районі Акіхабара, пише УНН з посиланням на Al Jazeera.
Деталі
Міністр юстиції країни Йосіхіса Фурукава заявив, що Томохіро Като здійснив «ретельну підготовку» до нападу та продемонстрував «твердий намір» вбити. "Смертний вирок у цій справі був винесений після достатнього обговорення в суді", - сказав він.
"Виходячи з цього факту, я схвалив кару після надзвичайно ретельного вивчення", - зазначив міністр.
Напад у червні 2008 року, внаслідок якого також постраждали 10 людей, розпочався з того, що Като в'їхав на вантажівці в натовп. Після того, як він завдав ножових поранень кільком людям, чоловіка, якому тоді було 25 років, заарештували на місці події. Він сказав поліції: "Я приїхав до Акіхабари, щоб вбивати людей. Не має значення, кого я вб'ю".
Поліція заявила, що він задокументував свою поїздку до Акіхабари на дошках оголошень в Інтернеті, набираючи повідомлення на мобільному телефоні з-за керма вантажівки і скаржачись на свою нестабільну роботу та самотність.
Верховний суд Японії підтвердив смертний вирок Като в 2015 році, заявивши, що немає підстав для поблажок. Цей напад став наймасовішим вбивством у країні за сім років.
Страта Като стала першою в Японії цього року і відбулася після того, як у грудні 2021 року було повішено трьох ув'язнених. Це були перші страти країни за два роки.
Доповнення
Застосування смертної кари в Японії під завісою таємниці. За даними Amnesty International, ті, хто перебуває в камері смертників, можуть дізнатися, що вирок буде виконано, лише за кілька годин до цього, а іноді й зовсім не дізнатися, тоді як їхні сім'ї зазвичай повідомляються про це тільки після цього. Amnesty, яка виступає проти смертної кари у всіх випадках, говорить, що загальна тенденція у всьому світі зберігається у бік скасування страти.