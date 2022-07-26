В Японии казнили мужчину за резню в 2008 году

Детали

Министр юстиции страны Йосихиса Фурукава заявил, что Томохиро Като осуществил «тщательную подготовку» к нападению и продемонстрировал «твердое намерение» убить. "Смертный приговор по этому делу был вынесен после достаточного обсуждения в суде", – сказал он.

"Исходя из этого факта, я одобрил казнь после чрезвычайно тщательного изучения", - отметил министр.

Нападение в июне 2008 года, в результате которого также пострадали 10 человек, началось с того, что Като въехал на грузовике в толпу. После того, как он нанес ножевые ранения нескольким людям, мужчину, которому тогда было 25 лет, арестовали на месте происшествия. Он сказал полиции: "Я приехал в Акихабару, чтобы убивать людей. Неважно, кого я убью".

Полиция заявила, что он задокументировал свою поездку в Акихабару на досках объявлений в Интернете, набирая сообщения на мобильном телефоне из-за руля грузовика и жалуясь на свою нестабильную работу и одиночество.

Верховный суд Японии подтвердил смертный приговор Като в 2015 году, заявив, что нет оснований для поблажек. Это нападение стало самым массовым убийством в стране за семь лет.

Казнь Като стала первой в Японии в этом году и произошла после того, как в декабре 2021 года были повешены трое заключенных. Это были первые казни в стране за два года.

Дополнение

Применение смертной казни в Японии под занавесом тайны. По данным Amnesty International, находящиеся в камере смертников могут узнать, что приговор будет исполнен, всего за несколько часов до этого, а иногда и вовсе не узнать, тогда как их семьям обычно сообщают об этом только после этого. Amnesty, выступающая против смертной казни во всех случаях, говорит, что общая тенденция во всем мире сохраняется в сторону отмены смертной казни.