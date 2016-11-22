У Японії скасували загрозу цунамі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Метеорологічне агентство Японії скасувало всі попередження про цунамі в північно-східних і східних префектурах, які були введені в дію після потужного землетрусу, передає УНН з посиланням на NHK.
Землетрус магнітудою 7,4 стався біля берегів префектури Фукусіма близько 6 години ранку у вівторок. Метеорологічне агентство країни оприлюднило попередження про цунамі для узбережжя префектур Фукусіма і Міягі та оповіщення для інших префектур уздовж узбережжя Тихого океану.
Деякі жителі прибережних районів евакуювалися. Серія цунамі прокотилася узбережжям, висота хвилі одного з них сягнула 1,4 метра. Це сталося в порту Сендай у Міягі.
Влада повідомила, що щонайменше 10 людей отримали поранення в результаті землетрусу у вівторок.
Електроенергетична компанія Токіо повідомила, що відновлено систему охолодження на атомній електростанції "Фукусіма дай-ні", яка на деякий час зупинилася після землетрусу.
Як повідомили представники пожежної охорони в місті Івакі префектури Фукусіма, на нафтохімічному комплексі в районі Нісікіматі сталося загоряння, яке було ліквідоване приблизно о 6:40.
Залізничне сполучення, авіарейси та рух інших видів транспорту були призупинені або здійснювалися з затримками.
Посадові особи метеорологічного агентства попереджають, що ще один подібний землетрус може статися протягом тижня, і це також може спровокувати цунамі.