У Японії скасували загрозу цунамі

Землетрус магнітудою 7,4 стався біля берегів префектури Фукусіма близько 6 години ранку у вівторок. Метеорологічне агентство країни оприлюднило попередження про цунамі для узбережжя префектур Фукусіма і Міягі та оповіщення для інших префектур уздовж узбережжя Тихого океану.

Деякі жителі прибережних районів евакуювалися. Серія цунамі прокотилася узбережжям, висота хвилі одного з них сягнула 1,4 метра. Це сталося в порту Сендай у Міягі.

Влада повідомила, що щонайменше 10 людей отримали поранення в результаті землетрусу у вівторок.

Електроенергетична компанія Токіо повідомила, що відновлено систему охолодження на атомній електростанції "Фукусіма дай-ні", яка на деякий час зупинилася після землетрусу.

Як повідомили представники пожежної охорони в місті Івакі префектури Фукусіма, на нафтохімічному комплексі в районі Нісікіматі сталося загоряння, яке було ліквідоване приблизно о 6:40.

Залізничне сполучення, авіарейси та рух інших видів транспорту були призупинені або здійснювалися з затримками.

Посадові особи метеорологічного агентства попереджають, що ще один подібний землетрус може статися протягом тижня, і це також може спровокувати цунамі.